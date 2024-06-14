Что случилось этой ночью: пятница ,14 июня

Массовая атака дронов на Ростовскую область, хуситы попали по торговому судну, Байден заявил о недопустимости атак ВСУ вглубь РФ с американским оружием

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- 70 дронов уничтожено за ночь над Ростовской областью. 6 - над Воронежской и 6 - над Курской

- Запущенные хуситами ракеты попали по гражданскому судну в Аденском заливе. На борту произошел пожар.

- В Махачкале спасли 14 человек, купавшихся во время внезапно начавшегося шторма. Их чуть не унесло в море.

- В G7 достигли политического соглашения по использованию доходов от активов РФ. Будут использованы доходы от активов, но конфискации не будет.

- Байден вновь заявил, что Киеву нельзя использовать оружие США для ударов вглубь РФ. Однако удары по военным целям в приграничных районах он допускает.