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70 дронов уничтожено за ночь над Ростовской областью

6 - над Воронежской и 6 - над Курской

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Силы ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА - над территорией Волгоградской, шесть БПЛА - над территорией Воронежской, шесть БПЛА - над территорией Курской, 70 БПЛА - над территорией Ростовской областей, а также один БПЛА - над территорией Республики Крым, сообщили в министерстве обороны.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской, семьдесят БПЛА над территорией Ростовской областей, а также один БПЛА над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Волгоград Воронеж Белгород Курск Ростов
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