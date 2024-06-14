70 дронов уничтожено за ночь над Ростовской областью

6 - над Воронежской и 6 - над Курской

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Силы ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА - над территорией Волгоградской, шесть БПЛА - над территорией Воронежской, шесть БПЛА - над территорией Курской, 70 БПЛА - над территорией Ростовской областей, а также один БПЛА - над территорией Республики Крым, сообщили в министерстве обороны.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской, семьдесят БПЛА над территорией Ростовской областей, а также один БПЛА над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.