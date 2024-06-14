Электроснабжение нарушено в Морозовском районе Ростовской области после атаки БПЛА

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов Морозовского района Ростовской области оказались без электричества после атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населенных пунктов", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме.

Ранее сообщалось, что силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле уточняются.