Песков заявил об ухудшении положения Украины на фронте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Нынешняя динамика на фронте демонстрирует ухудшение положения Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каждый раз, когда Путин озвучивает мирные инициативы, когда предпринимаются попытки по выходу на политико-дипломатическое русло, существуют определенные условия на земле. Каждый раз они для Украины ухудшаются. Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо нам демонстрирует, что и дальше для украинцев она будет только ухудшаться", - сказал Песков в интервью журналисту "России-24" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок которого он опубликовал в своем телеграмм-канале.

Представитель Кремля прокомментировал недавно озвученные предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию ситуации на Украине и возможный ответ президента Украины на них.

"Зеленский приходил к власти под флагом мира, с намерением установить мир, спасти Украину. Он всегда говорил, что не держится за кресло. Он всегда говорил, что готов на все ради своей родины. Посмотрим, готов ли он на все, чтобы дальше не ухудшать ситуацию", - сказал Песков.

"Наверное, политик который интересы родины ставит выше своих собственных и выше своих хозяев, задумался бы над таким предложением. Посмотрим, что будет", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД заявил, что Россия готова прекратить боевые действия и начать переговоры, как только Украина объявит о выводе войск из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и об отказе от вступления в НАТО. Россия требует нейтральный, внеблоковый и неядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, заявил Путин. Он отметил, что необходима отмена всех антироссийских санкций. При этом Путин заявил, что реалии на земле будут и дальше меняться не в пользу Киева, и условия для начала переговоров будут другими.