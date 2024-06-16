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Песков отметил, что фиксация договоренностей по Украине с Зеленским де-юре не будет легитимной

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский - не тот человек, с кем можно фиксировать мирные договоренности, так как они будут нелегитимными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности, потому что де-юре эта фиксация будет нелегитимна", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос, означает ли заявление президента России в пятницу, что для Москвы Зеленский не рассматривается как возможный участник переговоров.

"Тем не менее, Путин ничего не отвергает. Он не отвергает возможность переговоров, он говорит, что там есть легитимные органы в соответствии с конституцией страны", - добавил Песков.

По его словам, "переговоры, как правило, ведут экспертные люди, но фиксируют результаты переговоров легитимные представители".

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Как заявил Песков, в случае проведения переговоров с Украиной по новым мирным предложениям РФ предстоит выработать систему гарантий выполнения итоговых договоренностей.

"Существует система гарантий. Это гарантии в области безопасности и гарантии по всем другим вопросам. Очень сложно - выработать эту систему гарантий с тем, чтобы обеспечить выполнение договоренностей, но тем не менее, если киевский режим как-то проявит трезвость, то это предстоит сделать", - сказал он.

Песков вновь заявил, что мирное предложение, озвученное президентом РФ, это не ультиматум. "Это именно мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле", - сказал представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД заявил, что Россия готова прекратить боевые действия и начать переговоры, как только Украина объявит о выводе войск из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и об отказе от вступления в НАТО. Россия требует нейтральный, внеблоковый и неядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, заявил Путин. Он отметил, что необходима отмена всех антироссийских санкций. При этом Путин заявил, что реалии на земле будут и дальше меняться не в пользу Киева, и условия для начала переговоров будут другими.

Украина Владимир Зеленский Дмитрий Песков
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