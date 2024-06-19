Глава МИД Армении не будет участвовать в СМИД ОДКБ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участия в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ, заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, которое пройдет 21 июня в столице Казахстана Алматы", - сказала Бадалян армянскому госинформагентству "Арменпресс".

13 июня премьер Армении Никол Пашинян заявил: "Мы заморозили свое участие в ОДКБ. Следующим логическим шагом станет выход из Организации. В программе правительства мы не говорили, что останемся членом ОДКБ. Мы говорили, что имеем вопросы, которые должны получить ответы".

"Когда это произойдет – мы решим. Возможно, через месяц, возможно, через год или три года", - отметил он.