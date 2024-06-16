Главы МИД стран ОДКБ соберутся на следующей неделе в Алма-Ате

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Алма-Ате 21 июня пройдет заседание Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ), сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"В ходе заседания планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также ход реализации мероприятий по исполнению приоритетов республики Казахстан в период председательства в ОДКБ", - говорится в сообщении.

Заседание пройдет под председательством вице-премьера - министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу.

Ожидается, что по итогам заседания будут подписаны документы, направленные на совершенствование деятельности организации, а также сделаны политические заявления.

Казахстан председательствует в ОДКБ в 2024 году.