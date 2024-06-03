ОДКБ призвала Ереван внести ясность в перспективы своих отношений с Организацией

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассчитывают, что руководство Армении внесет ясность в перспективы своих отношений с Организацией, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"За последний год коллеги из Армении существенно сократили свое участие в мероприятиях Организации. Тем не менее, основные механизмы взаимодействия функционируют. Республика Армения остается полноправным членом Организации, все обязательства в отношении этой страны сохраняются в полном объеме. Рассчитываем, что политическое руководство Республики внесет ясность в перспективы своих отношений с ОДКБ", - сказал генсек на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в понедельник в Алма-Ате. Тезисы его выступления опубликованы на сайте Организации.

"Это было бы на пользу всем участникам нашего объединения, прежде всего, для полноценного планирования будущей совместной деятельности", - добавил Тасмагамбетов.