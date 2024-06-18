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Генсек НАТО сообщил о росте расходов на оборону в Европе и Канаде

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Расходы на оборону европейских стран Североатлантического альянса и Канады в 2024 году вырастут на 18%, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

"По всей Европе и в Канаде наши союзники по НАТО в этом году увеличивают расходы на оборону на 18%. Это самое большое увеличение за последние десятилетия", - сообщил Столтенберг.

По его словам, 23 союзника в этом году собираются потратить 2% ВВП или более на оборону.

"Это демонстрирует, что европейские союзники и Канада действительно активизируются и берут на себя свою долю общей ответственности по защите всех нас в альянсе НАТО", - отметил он.

НАТО Йенс Столтенберг Европа Канада
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