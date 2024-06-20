Что случилось этой ночью: четверг, 20 июня
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Канада признала КСИР террористической организацией. Министр общественной безопасности заявил, что страна будет использовать все средства для борьбы с ней.
- Суд в Москве отправил под домашний арест троих фигурантов дела о массовом отравлении. Еще один, гражданин Таджикистана, заключен в СИЗО.
- Силы ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских БПЛА над шестью регионами России. В Адыгее после атаки дрона произошел пожар на нефтебазе.
- Сборные Шотландии и Швейцарии сыграли вничью на чемпионате Европы. Сборная Германии победила Венгрию и обеспечила выход в плей-офф.
- Путин прибыл с визитом во Вьетнам. У него состоятся переговоры со всем высшим руководством страны.