Что случилось этой ночью: четверг, 20 июня

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Канада признала КСИР террористической организацией. Министр общественной безопасности заявил, что страна будет использовать все средства для борьбы с ней.

- Суд в Москве отправил под домашний арест троих фигурантов дела о массовом отравлении. Еще один, гражданин Таджикистана, заключен в СИЗО.

- Силы ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских БПЛА над шестью регионами России. В Адыгее после атаки дрона произошел пожар на нефтебазе.

- Сборные Шотландии и Швейцарии сыграли вничью на чемпионате Европы. Сборная Германии победила Венгрию и обеспечила выход в плей-офф.

- Путин прибыл с визитом во Вьетнам. У него состоятся переговоры со всем высшим руководством страны.