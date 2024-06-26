Ассанж продолжит бороться за свободу слова, WikiLeaks будет работать

Суд признал, что публикации Ассанжа не причинили вреда

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж после освобождения продолжит отстаивать свободу слова, заявил его адвокат Барри Джей Поллак после завершения суда на острове Сайпан.

"Работа Wikileaks будет продолжена, и я не сомневаюсь, что Ассанж будет продолжать отстаивать свободу слова и прозрачность в правительстве", - цитирует заявление Поллака телеканал ABC.

По мнению защитника, у Ассанжа "мощный голос" и его нельзя "заглушать".

Адвокат отметил, что судебное преследование основателя Wikileaks создало "пугающий прецедент".

"Сегодня суд постановил, что публикации Ассанжа не причинили вреда. Мы знаем, что они были достойны освещения в печати, мы знаем, что их цитировали все крупные новостные агентства планеты, и мы знаем, что они раскрывали важную информацию. Это называется журналистикой", - подчеркнул Поллак.

Другой адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон выразила надежду, что такой исход даст надежду другим журналистам, оказавшимся в аналогичных обстоятельствах.

"Я надеюсь, что тот факт, что мы смогли освободить Джулиана Ассанжа сегодня, несмотря ни на что и вопреки одному из самых могущественных правительств в мире, даст надежду всем журналистам и издателям, которые находятся в тюрьмах по всему миру", - заявила она.

Ранее сообщалось, что дело в отношении Ассанжа официально прекращено, его освободили в зале суда.

Ассанж предстал перед судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова, территория США), расположенном в Тихом океане. Он признал себя виновным в "заговоре с целью получения и разглашения информации о национальной обороне" США, которое предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до десяти лет, сообщил телеканал ABC.

Ранее Ассанж согласился заключить сделку с минюстом США. Согласно условиям соглашения, американские прокуроры добивались 62-месячного тюремного заключения, что равно сроку, который основатель WikiLeaks уже отбыл в тюрьме строгого режима в Лондоне. После заключения соглашения Ассанж, находившийся в тюрьме Белмарш, был освобожден под залог и покинул Великобританию.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет Ассанжа в сговоре с экс-информатором WikiLeaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже американские судебные власти объявили о решении предъявить дополнительные обвинения Ассанжу по еще 17 пунктам. В Соединенных Штатах ему грозило 175 лет тюремного заключения.