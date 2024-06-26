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США сразу после вынесения приговора Ассанжу начнут отмену других обвинений

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сразу после признания вины основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и вынесения ему приговора начнется работа по снятию с него других обвинений, сообщает The Guardian.

"Как только соглашение о признании вины будет принято и приговор вынесен, прокуроры США "в тот же момент" начнут судебное разбирательство в восточном округе Вирджинии, чтобы снять другие обвинения", - пишет издание со ссылкой на американского прокурора Мэтью Маккензи.

В миреАссанж признал себя виновным в заговоре с целью получения информации о нацобороне СШААссанж признал себя виновным в заговоре с целью получения информации о нацобороне СШАЧитать подробнее

По его словам, несмотря на разницу во времени, это должно позволить "соглашению немедленно вступить в силу".

Ранее Ассанж предстал перед судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова, территория США), расположенном в Тихом океане.

Он признал себя виновным в "заговоре с целью получения и разглашения информации о национальной обороне", которое предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до десяти лет, сообщает телеканал ABC.

Как сообщалось ранее, в рамках сделки с Минюстом США Ассанж выйдет на свободу и сможет вернуться к себе домой в Австралию.

Согласно условиям соглашения, американские прокуроры будут добиваться 62-месячного тюремного заключения, что равно сроку, который Ассанж уже отбыл в тюрьме строгого режима в Лондоне. Однако сделка о признании вины должна быть одобрена федеральным судьей, что, как ожидается, как раз и произойдет на Сайпане.

После заключения данного соглашения Ассанж, который находился под стражей в тюрьме Белмарш, был освобожден под залог и покинул Великобританию.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором WikiLeaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю WikiLeaks по еще 17 пунктам. В США Ассанжу грозило 175 лет тюремного заключения.

Минюст США Джулиан Ассанж
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