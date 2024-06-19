Lockheed Martin разработает для NASA метеоспутники следующего поколения

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выбрало Lockheed Martin подрядчиком для разработки и создания следующего поколения метеорологических спутников, сообщила компания.

Общая сумма контракта, конечным заказчиком которого выступает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), составляет $2,27 млрд. Он предусматривает разработку и поставку трех летательных аппаратов с опционом еще на четыре аппарата.

Как говорится в сообщении военно-промышленного концерна, новые спутники позволят более точно прогнозировать погоду и следить за климатическими изменениями.