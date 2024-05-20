В Финляндии не исключили частичного открытия границы с РФ после принятия нового закона

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Финляндия может частично открыть границу с Россией после принятия закона "О выдворении", заявил премьер-министр страны Петтери Орпо (Petteri Orpo).

"Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу (...) Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие", - сказал он в интервью радиопрограмме Yle Radio Suomi в понедельник.

По словам премьер-министра, у Финляндии есть желание нормализовать ситуацию, "но все зависит от России", пока же ситуация на границе остается прежней.

Как отметил Орпо, несмотря на то, что с приходом весны на границе не было замечено роста незаконных пересечений, в России у границ Финляндии тысячи людей все еще ждут возможности пересечь финскую границу.

"Есть все основания полагать, что, если мы откроем погранпункт, люди почти наверняка прибудут туда", - добавил премьер-министр.

Законопроект, предполагающий возвращение просителей убежища в Россию, будет представлен на рассмотрение парламента Финляндии на следующей неделе.

Власти Финляндии в 2023-2024 годах неоднократно принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. В Хельсинки рассматривают это как "гибридные атаки", и угрозу безопасности.

В начале апреля правительство сообщило, что оставит закрытой границу с Россией "вплоть до дальнейшего уведомления".