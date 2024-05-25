Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Президент Эстонии заявил, что Таллин не планирует закрывать границу с Россией

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Эстония не планирует закрывать границу с Россией, заявил президент страны Алар Карис (Alar Karis).

"Граница открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники на другой стороне. В случае необходимости мы готовы очень быстро закрыть границу", - сказал глава государства в обнародованном в субботу интервью телерадиовещанию Финляндии Yle.

По его словам, в настоящее время в этом нет реальной необходимости. В Эстонии действует закон о депортации, аналогичный тому, который рассматривается в настоящее время в Финляндии. Таким образом, организованная иммиграция со стороны России может быть предотвращена, даже если граница открыта.

Карис сообщил, что, несмотря на сложные отношения между странами, диалог с Россией ведется.

"Красного телефона нет. Тем не менее, во всех ситуациях определенные каналы остаются открытыми. Информация перемещается, как это было даже во время Второй мировой войны между вражескими странами", - сказал Карис, добавив, что "не все подробности могут быть обнародованы".

По вопросу отправки солдат на Украину, он отметил: "Это не мое решение и даже не решение правительства. Парламент примет решение о размещении войск".

"Если этот момент когда-нибудь наступит, то об отправке войск придется говорить не столько внутри Эстонии, сколько с нашими союзниками. Но сама Украина пока не видит в этом необходимости", - пояснил Карис.

Эстония Алар Карис Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 25 мая

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские официальные лица осудили решение суда ООН о прекращении операции в Рафахе

Израильские официальные лица осудили решение суда ООН о прекращении операции в Рафахе

Столтенберг призвал разрешить Украине использовать иностранные вооружения для ударов по РФ

Генсек НАТО заявил о готовности применить пятую статью в случае кибератаки

Генсек НАТО заявил о готовности применить пятую статью в случае кибератаки

Украина открыла шлюзы Днепровской ГЭС, идет массовый сброс воды

США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн

США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн
Военная операция на Украине

Путин готов к переговорам с Киевом с учетом реалий "на земле"

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского

Путин констатировал завершение легитимности Зеленского
Обострение палестино-израильского конфликта

Суд ООН предписал Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе

Суд ООН предписал Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа в Белоруссию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });