Президент Эстонии заявил, что Таллин не планирует закрывать границу с Россией

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Эстония не планирует закрывать границу с Россией, заявил президент страны Алар Карис (Alar Karis).

"Граница открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники на другой стороне. В случае необходимости мы готовы очень быстро закрыть границу", - сказал глава государства в обнародованном в субботу интервью телерадиовещанию Финляндии Yle.

По его словам, в настоящее время в этом нет реальной необходимости. В Эстонии действует закон о депортации, аналогичный тому, который рассматривается в настоящее время в Финляндии. Таким образом, организованная иммиграция со стороны России может быть предотвращена, даже если граница открыта.

Карис сообщил, что, несмотря на сложные отношения между странами, диалог с Россией ведется.

"Красного телефона нет. Тем не менее, во всех ситуациях определенные каналы остаются открытыми. Информация перемещается, как это было даже во время Второй мировой войны между вражескими странами", - сказал Карис, добавив, что "не все подробности могут быть обнародованы".

По вопросу отправки солдат на Украину, он отметил: "Это не мое решение и даже не решение правительства. Парламент примет решение о размещении войск".

"Если этот момент когда-нибудь наступит, то об отправке войск придется говорить не столько внутри Эстонии, сколько с нашими союзниками. Но сама Украина пока не видит в этом необходимости", - пояснил Карис.