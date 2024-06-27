Сеул ввел санкции против 13 физлиц и структур из-за сотрудничества РФ и КНДР

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Южная Корея включила в санкционные списки пять организаций и восемь физических лиц, которые, по мнению Сеула, имеют отношение к военному сотрудничеству между Россией и КНДР, сообщили в четверг западные СМИ со ссылкой на МИД этой страны.

В МИД уточнили, что попавшие под санкции структуры находятся в России, Северной Корее и третьих странах.

В конце мая Евросоюз ввел санкции в отношении девяти физических и юридических лиц, связанных с проведением КНДР ядерных испытаний и предоставлением, по его утверждениям, поддержки России.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Он пришел на смену основополагающим документам между РФ и КНДР, подписанным в 1961 году, в 2000 и 2001 годах.