Белый дом проведет встречу с губернаторами после провальных дебатов Байдена

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Американская администрация запланировала на среду встречу с губернаторами ряда штатов в связи с беспокойством растущего числа призывов к президенту Джо Байдену отказаться от участия в предвыборной кампании после его провала на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, сообщил телеканал CNN.

"По словам источника, знакомого с ситуацией, в среду Белый дом планирует провести встречу с губернаторами-демократами после того, как некоторые из них выразили обеспокоенность работой Байдена", - говорится в сообщении.

В нем со ссылкой на одного из законодателей отмечается, что "существует растущая группа демократов в палате представителей, обеспокоенных кандидатурой президента".

"Мы глубоко обеспокоены его траекторией деятельности и его способностью победить. Мы хотим дать ему время принять решение (выйти из гонки - ИФ), но мы будем все громче заявлять о своих опасениях, если он этого не сделает", - сказал собеседник СNN на условиях анонимности.

Телеканал сообщает, что "многие из этих людей говорят, что они уже приняли решение о том, что президент должен прекратить свою предвыборную кампанию", при этом некоторые из них считают, что "об этом решении он сам должен объявить на этой неделе", при этом подчеркивают, что "терпение уже на исходе".

Politico пишет, что демократы в конгрессе "в основном поддерживали президента, по крайней мере публично".

"Но за последние 24 часа по меньшей мере полдюжины нынешних или бывших членов конгресса от Демократической партии выступили против этой тенденции, открыто признав свой скептицизм по поводу того, что его предвыборная кампания предпринимает правильные шаги для восстановления доверия избирателей", а некоторые "призвали Байдена отойти в сторону".

Издание считает, что "ставки еще никогда не были так высоки". Они поднялись после того, как как Верховный суд в понедельник постановил, что Трамп имеет право на значительный иммунитет от судебного преследования, "это обстоятельство, по мнению некоторых обеспокоенных демократов, делает уход Байдена в отставку еще более неотложным".

The New York Times обращает внимание, что еще за месяцы до "разрушительного с политической точки зрения выступления Байдена на дебатах" несколько нынешних и бывших чиновников, которые встречались с ним за закрытыми дверями, "заметили, что президент все чаще казался растерянным или вялым, или терял нить разговора, искажал фразы, забывал имена или путал несколько фактов".

Тем не менее, пишет издание, официальные лица Белого дома заявили, что президент находится в отличной форме и что его выступление на дебатах, "хотя и разочаровывает, было лишь отклонением от нормы".

Сам Байден, выступая в конец прошлой недели на эксклюзивном мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Хэмптоне, заявил, что продолжит участие в президентской гонке.

"Я понимаю беспокойство по поводу дебатов. Я понимаю. У меня был не самый удачный вечер". Он добавил, что не стал бы баллотироваться, "если бы не верил, что сможет победить", - сказал он.

По словам помощников Байдена, в эти выходные он собирается посетить колеблющиеся штаты, "что является признаком того, что он не планирует менять курс", отмечает CNN.

Врач Белого дома Кевин К. О'Коннор еще в феврале заявил, что, несмотря на незначительные недомогания, такие как апноэ во сне и периферическая невропатия в ногах, президент "готов к выполнению служебных обязанностей", а анализы "не выявили никаких признаков, которые бы соответствовали" болезни Паркинсона".