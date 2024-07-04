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Ле Пен надеется, что "Национальное объединение" получит абсолютное парламентское большинство

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Глава фракции ультраправого "Национального объединения" в распущенной нижней палате парламента Франции - Национальном собрании - Марин Ле Пен рассчитывает на абсолютное парламентское большинство своей партии после выборов 7 июля.

В эфире телеканала TF1 в среду правый политик заявила, что она "очень верит" в получение абсолютного большинства во втором туре парламентских выборов в предстоящее воскресенье.

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"Французам надоело, что с ними не обращаются как с ответственными взрослыми", - сказала Ле Пен.

По ее словам, "нельзя управлять, не имея абсолютного большинства".

"Французы испытывают настоящее желание перемен", - добавила она. Ле Пен полагает, что "они выразили это желание в первом туре".

В то же время опубликованные в среду результаты опроса исследовательского института Harris Interactive показывают, что "Национальное объединение" и его союзники добьются не более 220 депутатских мест. Для абсолютного большинства в палате из 577 парламентариев необходимо 289 или более депутатских мест.

Harris Interactive при этом учел побуждаемые политическим лагерем президента Эмманюэля Макрона отказы от участия во втором туре кандидатов - противников "Национального объединения", занявших в первом туре третье место, в пользу второго претендента, "макрониста" или кандидата от союза левых, чтобы отобрать голоса у "лепенистов".

Накануне был опубликован опрос института общественного мнения Ifop, согласно которому лишь 37% французов желают, чтобы абсолютное большинство в Национальном собрании досталось "Национальному объединению", 16% респондентов хотели бы, чтобы крайне правая партия обеспечила себе лишь относительное большинство. И 47% французов выступают за то, чтобы у "Национального объединения" не было никакого большинства в нижней палате.

Из-за поражения на выборах в Европейский парламент 9 июня президентской социал-либеральной партии "Возрождение", ощутимо проигравшей националистическому "Национальному объединению", Макрон объявил в тот же день о роспуске Национального собрания и назначил досрочные законодательные выборы.

Первый тур состоялся 30 июня. "Национальное объединение" c союзниками получило 33,34% голосов, блок левых сил "Новый народный фронт" - 27,99%, пропрезидентская коалиция "Вместе" - 20,04%.

Марин Ле Пен Франция Национальное объединение
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