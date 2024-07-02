Поиск

Сеул не верит в успешное испытание новой тактической баллистической ракеты КНДР

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Заявление Северной Кореи об успешном испытательном пуске новой ракеты, скорее всего, "является ложью", сообщает информационное агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

"Мы проводим анализ, учитывая возможность того, что публичный отчет Северной Кореи является формой обмана", - заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) Южной Кореи Ли Сон Чжун.

По его словам, запуск второй ракеты прошел нештатно и, вероятно, она упала в поле недалеко от Пхеньяна.

"Крайне редко проводятся испытательные пуски внутри страны, и существует высокая вероятность того, что заявление об успехе является ложью", - отметил он.

Как уточнил Ли Сон Чжун, Пхеньян проводит ракетные пуски обычно в водах у своих восточных и западных побережий. Если бы ракеты пролетели то расстояние, что указала КНДР, то они обе упали бы на суше.

Южнокорейские военные анализируют, какого типа ракеты были запущены, добавил он.

Как ранее сообщило ЦТАК, Пхеньян 1 июля успешно испытал новую тактическую баллистическую ракету Hwasong-11Da-4.5, способную нести сверхкрупную боеголовку в 4,5 тонны.

В понедельник "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных сообщало, что КНДР произвела запуск ракеты малой дальности и баллистической ракеты неопознанного вида.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что одна баллистическая ракета малой дальности была запущена из района Чанген в провинции Южный Хванхэ около 05:05 понедельника (23:05 по Москве воскресенья) в северо-восточном направлении. Еще одна неопознанная баллистическая ракета была запущена около 05:15 понедельника (23:15 по Москве воскресенья).

Ракета малой дальности пролетела около 600 км. Вторая баллистическая ракета пролетела порядка 120 км.

КНДР Пхеньян Сеул Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 2 июля

Байден осудил решение Верховного суда США по иммунитету экс-президента Трампа

Байден осудил решение Верховного суда США по иммунитету экс-президента Трампа

РФ внесла в стоп-лист еще 99 граждан Канады в ответ на санкции

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге ее акций

Аэропорт Антальи задерживает рейсы из-за забастовки диспетчеров

Аэропорт Антальи задерживает рейсы из-за забастовки диспетчеров

Акции Super Micro Computer стали лидером роста в S&P 500 в I полугодии

Несколько районов Белгородской области остались без электроснабжения и воды

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль освободил 55 палестинцев, задержанных в последние месяцы в секторе Газа

Израиль освободил 55 палестинцев, задержанных в последние месяцы в секторе Газа

Ведущие банки США увеличат дивиденды после успешных стресс-тестов ФРС

Ведущие банки США увеличат дивиденды после успешных стресс-тестов ФРС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });