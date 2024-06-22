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Американский авианосец зашел в порт Южной Кореи для демонстрации силы

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Атомный авианосец ВМС США Theodore Roosevelt прибыл в субботу в военно-морской порт в южнокорейском городе Пусан, его сопровождают эсминцы Halsey и Daniel Inouye, оснащенные системой Aegis, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на информацию военных.

Заход осуществлен "в рамках демонстрации силы против растущих угроз со стороны Северной Кореи (...)", говорится в сообщении.

Прибытие авианосца в субботу агентство связывает с ожидаемыми в конце этого месяца трехсторонними военными учениями с участием Южной Кореи, Соединенных Штатов и Японии, получившие название Freedom Edge ("Край свободы"). Они направлены на "укрепление сотрудничества в области безопасности против северокорейских угроз".

Договоренность об учениях была достигнута в ходе трехсторонних переговоров, состоявшихся в кулуарах конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в начале июня, отмечает "Ренхап".

В соответствии с договоренностью, учения будут проводиться в различных сферах, включая воздушную, морскую надводную и подводную, кибернетическую.

Они также "связаны с опасениями дальнейшего укрепления отношений между Северной Кореей и Россией" после подписания сторонами Договора о стратегическом партнерстве в ходе визита в Пхеньян президента РФ Владимира Путина.

Пхеньян ВМС США Южная Корея
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