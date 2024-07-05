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Байден не собирается покидать предвыборную гонку и намерен победить

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден вновь заявил о намерении продолжать предвыборную гонку.

"На прошлой неделе были дебаты, это было не лучшее выступление, но знаете, что я намерен делать? Я остаюсь в гонке... Я участвую и собираюсь победить снова", - сказал он в пятницу на встрече со сторонниками в штате Висконсин.

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Издание The Hill ранее отмечало, что демократы неофициально, в приватных разговорах выражали обеспокоенность участием президента США в предвыборной гонке после его неудачного выступления на дебатах.

Затем, как писала The Washington Post, письмо с призывом прекратить борьбу за переизбрание направила Байдену группа влиятельных бизнесменов и общественных деятелей. По данным газеты, его подписали 168 человек.

Основные доноры Демократической партии США предпочли бы губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер или губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в качестве кандидата в президенты, сообщило в пятницу издание The Financial Times.

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"Кандидатура Байдена обречена на провал. Я самый большой поклонник Байдена. Он замечательный государственный деятель, но он обречен", - сказал изданию один из доноров.

Среди кандидатур на возможную замену Байдену также называют вице-президента Камалу Харрис, министра транспорта США Пита Буттиджича, губернаторов штатов Пенсильвания Джоша Шапиро, Колорадо Джареда Полиса, Кентукки Энди Бешира, сенатора Рафаэля Уорнока, супругу бывшего президента страны Барака Обамы Мишель и сенатора Эми Клобушар.

США Висконсин Джо Байден
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