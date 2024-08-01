Матвиенко заявила о желании РФ ознакомиться с мирным планом Трампа по Украине

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Россия не знает, в чем состоит мирный план экс-президента США Дональда Трампа по Украине, но хотела бы его получить, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается мирного плана Трампа. Во-первых, мы не знаем, в чем он состоит. А интерпретёров, трактовщиков мыслей Трампа по поводу мирных переговоров по Украине уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта. В основном это бывшие приближенные. Но мы не готовы на таких условиях давать оценку плану Трампа, о котором мы не знаем", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в четверг.

"Поэтому хотелось бы его получить, хотелось бы его услышать, с тем чтобы можно было дать ему оценку", - отметила она.