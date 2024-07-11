Команда штаба Байдена проинформирует демократов сената по кандидатуре на выборах

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Высокопоставленные представители предвыборного штаба президента США Джо Байдена на специальном заседании проинформируют демократов в сенате по вопросам, касающимся способности Байдена возглавить предвыборную кампанию, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его словам, для "откровенного прямого разговора" на эту тему представителей предвыборного штаба Байдена пригласил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

В свою очередь портал Axios пишет, что Шумер в частном порядке дает понять донорам, что он "открыт" для того, чтобы Демократическую партию на выборах вместо Байдена представлял другой кандидат.

"На публике Шумер настаивает на том, что он "за Джо". Наедине он поет совсем другую песню. По словам трех человек, знакомых с ситуацией, в течение последних 12 дней Шумер прислушивался к идеям и предложениям доноров относительно наилучшего пути развития партии", - сообщает Axios.

Портал обратил внимание, что бывший спикер палаты представителей демократка Нэнси Пелоси открыто предложила Байдену подумать над решением баллотироваться на второй срок.

"Решение о том, будет ли он баллотироваться, зависит от президента, - заявила Пелоси в эфире MSNBC. - Время на исходе".

По оценкам портала, "законодатели и доноры ждут новых результатов опросов общественного мнения, большинство из которых были негативными для Байдена, прежде чем предпринять возможные шаги против президента". Они также следят за его публичными выступлениями, "многие хотят увидеть, как он выступит на пресс-конференции по итогам саммита в НАТО в четверг".

В то же время ширится список представителей Демократической партии в палате представителей, которые открыто призывают Байдена отказаться от продолжения президентской гонки. По данным СМИ, восьмым стал Пэт Райан от штата Нью-Йорк, девятым - Эрл Блюменауэр от Орегона.