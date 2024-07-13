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Премьер Грузии не услышал от замгоссекретаря США конкретной критики закона об иноагентах

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что провел накануне "интересную и дружескую" встречу с заместителем госсекретаря США Узрой Зея, однако не услышал ни одного конкретного ответа, какие антидемократические шаги сделало в последний период грузинское правительство.

"У меня были вопросы в отношении принятого у нас закона "О прозрачности иностранного влияния", который западными странами оценен как антидемократический, но получил лишь общие ответы, без всякой аргументации и конкретики", - сказал он в субботу журналистам.

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Кобахидзе сообщил, что попросил представителя госдепартамента представить в будущем конкретные замечания к закону, в противном случае "будет сложно давать ответы на общие комментарии". "Наше желание - максимально углубить отношения с США. С нашей стороны есть полная открытость, и мы ждем ответных шагов", - заявил премьер.

Он выразил надежду, что с начала следующего года существенно изменится развитие отношений между Грузией и США.

"Закон о прозрачности иностранного влияния" был принят грузинским парламентом 14 мая. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето 18 мая. Парламент 28 мая преодолел вето президента.

Грузия Ираклий Кобахидзе США Узрой Зея
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