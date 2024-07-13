Премьер Грузии не услышал от замгоссекретаря США конкретной критики закона об иноагентах

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что провел накануне "интересную и дружескую" встречу с заместителем госсекретаря США Узрой Зея, однако не услышал ни одного конкретного ответа, какие антидемократические шаги сделало в последний период грузинское правительство.

"У меня были вопросы в отношении принятого у нас закона "О прозрачности иностранного влияния", который западными странами оценен как антидемократический, но получил лишь общие ответы, без всякой аргументации и конкретики", - сказал он в субботу журналистам.

Кобахидзе сообщил, что попросил представителя госдепартамента представить в будущем конкретные замечания к закону, в противном случае "будет сложно давать ответы на общие комментарии". "Наше желание - максимально углубить отношения с США. С нашей стороны есть полная открытость, и мы ждем ответных шагов", - заявил премьер.

Он выразил надежду, что с начала следующего года существенно изменится развитие отношений между Грузией и США.

"Закон о прозрачности иностранного влияния" был принят грузинским парламентом 14 мая. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето 18 мая. Парламент 28 мая преодолел вето президента.