США отложили военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений

При этом Пентагон продолжит сотрудничество с грузинскими военными

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - США переносят на неопределенный срок проведение военных учений с Грузией в связи со всесторонним пересмотром двустороннего сотрудничества, объявил Пентагон

"США отложат на неопределенный срок проведение учений "Достойный партнер" в Грузии, первоначально запланированных на 25 июля - 6 августа 2024 года", - говорится в пресс-релизе.

Полный пересмотр двустороннего сотрудничества администрация США начала 30 мая, напомнили в Пентагоне.

"Решение отложить реализацию учений "Достойный партнер" обусловлено ложными обвинениями грузинского правительства в адрес США и других западных стран в попытке оказать давление на Грузию с целью открытия второго фронта против России, чтобы облегчить давление на Украину, а также в участии в двух попытках государственного переворота против правящей партии", - уточняет Минобороны США.

В связи с этим Вашингтон решил, что "сейчас неподходящее время для проведения крупномасштабных военных учений в Грузии".

При этом Пентагон подчеркнул, что продолжит сотрудничество с Вооруженными силами Грузии.