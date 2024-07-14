Трамп после инцидента со стрельбой сообщил, что чувствует себя нормально

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заверил, что чувствует себя нормально после инцидента со стрельбой в ходе его предвыборного митинга.

По сообщению The Guardian, в заявлении Трамп указывает, что "в порядке" и проходит осмотр в медучреждении.

Представитель экс-президента Стивен Чунг сообщил, что Трамп "благодарит службы безопасности за быстрые действия в ходе этого ужасного инцидента".

Ранее американские телеканалы сообщили, что звуки стрельбы раздались в ходе выступления Трампа перед сторонниками в Пенсильвании.

На кадрах слышно, как во время речи Трампа в городе Батлер, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались похожие на стрельбу звуки. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Его заслонили от зрителей телохранители.

После того как выстрели стихли, Трампа вывели со сцены. На лице экс-президента виднелись следы крови.