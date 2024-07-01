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Гидрометцентр увидел в засухе угрозу пропашным сельхозкультурам юга России

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Засуха, которая сохраняется на юге европейской территории России, представляет угрозу для пропашных сельхозкультур (кукуруза, просо, подсолнечник, сахарная свекла и др.), говорится в прогнозе Гидрометцентра агрометеорологических условий на июль.

"Условия для формирования урожая пропашных культур из-за сохраняющейся засухи будут плохими", - говорится в документе.

В июне в большинстве южных регионов наблюдалась почвенная засуха. Из-за этого у озимых культур наблюдается плохой налив зерна, повышенная щуплость и пустоколосица, у зернобобовых культур - уменьшение числа бобов, отмечают синоптики.

Вместе с тем, условия для уборки озимых зерновых в июле ожидаются благоприятными.

В Поволжье условия для роста, развития и формирования урожая сельхозкультур при понижении температуры воздуха и выпадении осадков будут улучшаться, считают метеорологи.

На Урале обеспеченность растений теплом ожидается ниже обычной. Но она будет вполне достаточна для их роста и развития.

В Сибири и Забайкалье условия для роста и развития сельхозкультур в целом будут благоприятными. Причем в Забайкалье ожидаются дожди, напряженность засухи ослабеет.

На Дальнем Востоке осадки ослабнут и опасность переувлажнения почвы понизится.

В июне в большинстве дальневосточных земледельческих районов удерживалась погода холоднее обычной с дождями различной интенсивности. В ряде районов Хабаровского и Приморского краев из-за сильных и продолжительных дождей условия для завершения сева яровых культур были крайне неблагоприятными, в Приморском крае зафиксировано частичное затопление полей.

Гидрометцентр
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