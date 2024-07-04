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Кофе в мире во II квартале подорожал на 18-20% из-за жары в Азии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Мировые цены на кофе существенно выросли во втором квартале из-за сильной жары в основных регионах выращивания в Азии, пишет Nikkei Asia.

Котировки фьючерсов на сорт робуста в Лондоне к концу июня увеличились на 18,1% по сравнению с концом марта. 6 июня цена контракта достигала рекордной отметки в $4394 за тонну. Фьючерсы на арабику подорожали за три месяца на 20,6%.

Основной причиной скачка цен стала жара в Юго-Восточной Азии. С апреля средние температуры воздуха во Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах были выше нормы и достигали 48 градусов Цельсия.

Во Вьетнаме фермеры столкнулись с засухой, которая может повлиять на осенний урожай. Вьетнам производит около 40% мирового объема зерен робусты, которая используется для приготовления растворимого кофе.

"Урожай сорта робуста в прошлом году был плохим, поэтому цены растут из-за опасений, что второй год подряд урожай будет скудным, и это продлит жесткий баланс между спросом и предложением", - полагает Масанобу Такано из торгового дома S.Ishimitsu & Co.

Министерство сельского хозяйства США две недели назад прогнозировало в 2024/25 сельхозгоду рост производства кофе на 7,1 млн мешков (60 кг) - до 176,2 млн мешков. Это в первую очередь будет обусловлено улучшением урожаев в Бразилии и Индонезии. Глобальное потребление кофе, как ожидается, увеличится на 3,1 млн мешков - до 170,6 млн мешков.

Жаркая погода в Юго-Восточной Азии также оказала влияние на стоимость натурального каучука, на который приходится значительная часть экспорта Таиланда и Индонезии. Котировки фьючерсов на каучук на Осакской бирже 10 июня достигали максимума с середины марта - 360,9 иен ($2,23) за килограмм.

"В этом году волны жары повредили каучуковые деревья", что способствовало повышению цен в прошлом месяце, отметил Гу Цзюн из Yutaka Trusty Securities.

Хотя к концу июня цены на каучук стабилизировались примерно на уровне конца марта, подъем в определенные периоды второго квартала составлял около 10%.

США Юго-Восточная Азия Индонезия Азия Вьетнам Филиппины Бразилия
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