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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:55

Глава Минюста Армении анонсировал конституционный референдум в 2027 году

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Армении конституционный референдум планируется провести в 2027 году, заявил министр юстиции страны Григор Минасян.

"Нам нужна новая Конституция, а не конституционные изменения. Мы обсудили и пришли к консенсусу в этом вопросе ", - сказал он журналистам.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в январе заявил, что стране нужна новая Конституция. В феврале он сказал, что необходимо провести конституционный референдум.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее отмечал, что главным условием мирного договора является внесение изменений в Конституцию Армении, так как в этом документе имеются территориальные претензии к Азербайджану и пока эти претензии не будут устранены, мирный договор не будет подписан.

Азербайджан Ильхам Алиев Конституция Никол Пашинян Минюст Армения Григор Минасян
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