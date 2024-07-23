Харрис встретится с Нетаньяху в Белом доме

Премьер Израиля также может отправиться во Флориду на встречу с Трампом

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис планирует лично встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе его визита в Вашингтон, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Харрис не будет присутствовать на выступлении Нетаньяху перед Конгрессом США в среду, но проведет отдельную двустороннюю встречу с израильским премьером на этой неделе в Белом доме, сообщил изданию помощник вице-президента.

По словам собеседника газеты, в ходе встречи Харрис планирует подтвердить свою приверженность безопасности Израиля и его праву на самооборону, а также "высказать свое мнение о том, что пришло время положить конец войне таким образом, чтобы Израиль был в безопасности, все заложники были освобождены, страдания палестинского гражданского населения в Газе были закончены, а палестинский народ смог воспользоваться своим правом на достоинство, свободу и самоопределение".

Вице-президент также планирует обсудить текущие переговоры по соглашению о прекращении огня. Как сообщил один из источников, по мнению Харрис, США должны быть "жестче" в отношении Нетаньяху. Она призвала к "более решительным действиям в поисках долгосрочного мира и решения о создании двух государств", отметил собеседник.

Телеканал CNN, в свою очередь, сообщает, ссылаясь на источник, что Харрис отказалась председательствовать на выступлении Нетаньяху перед Конгрессом в эту среду. Временный председатель Сената Пэтти Мюррей также отказалась председательствовать.

Как пишет Politico со ссылкой источник, председательствовать на выступлении Нетаньяху будет сенатор Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд).

Тем временем, по данным источников издания, Нетаньяху также ищет личной встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

"В последние дни команды Нетаньяху и Трампа обсуждали возможность личной встречи двух лидеров, возможно, во Флориде", - сообщает Politico.

В публикации отмечается, что Трамп пока не дал согласия на встречу, но и не отверг эту идею. Один из собеседников уточнил, что если встреча и состоится, то, скорее всего, это произойдет в конце текущей недели, после выступления Трампа в Северной Каролине в четверг.