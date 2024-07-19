Нетаньяху отказался признать постановление суда ООН по политике Израиля на палестинских территориях

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу отверг вердикт Международного суда ООН, согласно которому израильское присутствие на палестинских территориях не является законным.

"Никакое неверное решение из Гааги не извратит историческую правду, так же как законность израильских поселений на всех территориях нашей страны оспорить нельзя", - приводит The Times of Israel его слова.

По данным издания, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич и министр, курирующий израильскую нацбезопасность, Итамар Бен Гвир, в ответ на решение суда призвали занять еще больше территории на Западном берегу реки Иордан. Бывший министр военного кабинета Бени Ганц отметил, что судебное постановление носит контрпродуктивный для региональной безопасности и стабильности характер. "Мы клянемся защищать себя от тех, кто добивается нашего уничтожения, и защищать единое и единственное еврейское государство", - пообещал он.

Между тем, в Палестинской национальной администрации выразили радость в связи с заключениями Международного суда ООН. Так, западные СМИ сообщают, что госминистр палестинцев по иностранным делам Варсен Агабекян приветствовала постановление суда. По ее словам, это "великий день" для палестинцев.

Постоянный наблюдатель от палестинцев при ООН Рияд Мансур тоже выразил благодарность суду.

"Произошедшее сегодня является значительным шагом для прекращения оккупации и реализации неотъемлемых прав палестинского народа, включая право на самоопределение, государственность и право на возвращение беженцев", - приводит "Аль-Джазира" слова Мансура.

Он добавил, что палестинцы изучат все нюансы постановления, составят план и "подготовят образцовую резолюцию для Генеральной Ассамблеи в соответствии с этим историческим решением Международного суда".

Ранее в пятницу Международный суд ООН постановил, что присвоение Израилем палестинских территорий является незаконным, и призвал прекратить поселенческую политику на Западном берегу реки Иордан. Суд также постановил, что использование Израилем местных природных ресурсов несовместимо с его обязательствами по международному праву как оккупирующей державы.