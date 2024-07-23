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Украинский БПЛА атаковал легковой автомобиль в Белгородской области

Ранены три человека

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ на легковое транспортное средство в селе Щетиновка, в результате пострадали трое мужчин.

"В селе Щетиновка Белгородского района беспилотник ВСУ атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены трое мужчин. Пострадавшие с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачами оказана вся необходимая медицинская помощь. От госпитализации все трое отказались, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно", - написал губернатор в своем телеграм канале.

Белгород Вячеслав Гладков
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