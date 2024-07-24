Порт йеменской Ходейды возобновил прием коммерческих судов после удара Израиля

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Порт Ходейды в Йемене возобновил прием коммерческих судов спустя несколько дней после удара Израиля по позициям мятежников-хуситов в этом районе, сообщает в среду издание The National.

"Порт Ходейды работает нормально, круглые сутки, чтобы в него могли войти все суда", - заявил начальник управления портовых операций Мухаммед аль-Сайес.

Он добавил, что накануне вечером в порт пришло судно с 514 контейнерами с различными товарами и еще одно судно, груженное 20 тыс. тонн железа.

The National напоминает, что порт Ходейды играет ключевую роль в поставках товаров в Йемен, который уже десятилетие переживает вооруженный конфликт, экономические проблемы и один из худших на планете гуманитарных кризисов.

В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что атаковала позиции хуситов в районе порта Ходейда в Йемене. В ЦАХАЛ пояснили, что это стало ответом на "сотни ударов по израильской территории за последние месяцы". The Times of Israel отмечало, что по данным израильских военных, порт в городе, контролируемом хуситами, неоднократно использовали для поставок оружия из Ирана, поэтому Израиль рассматривает его как законную военную цель.

Хуситы заявили, что в результате удара погибли шесть человек, десятки получили ранения. По информации источников The National, портовая инфраструктура серьезно пострадала, оказались повреждены часть портовых кранов и складская зона, вышла из строя тепловая электростанция.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.