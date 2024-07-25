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Глава Пентагона заявил о рекордных темпах передачи оружия Израилю

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Темпы передачи вооружения из США Израилю можно назвать рекордными, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.

"Если говорить о нашей помощи в сфере безопасности, то она поступала с рекордной скоростью", - заявил он на пресс-конференции в Пентагоне, отвечая на просьбу прокомментировать призыв премьера Израиля Биньямина Нетаньяху ускорить передачу вооружений.

"Мы быстро передавали оружие и продолжим это делать", - добавил Остин. Он отметил при этом, что слова Нетаньяху комментировать не будет.

В среду Нетаньяху, выступая в Конгрессе США, призвал Вашингтон быстрее передавать оружие его стране.

"Ускорение американской военной помощи может значительно приблизить завершение боевых действий в Газе и помочь предотвратить более масштабный конфликт на Ближнем Востоке", - сказал он в ходе выступления в Конгрессе США.

"Мы завершим эту работу быстрее, если вы ускорите передачу нам необходимых для ее выполнения инструментов", - добавил Нетаньяху. Он отметил, что такую же аналогию с работой и инструментами приводил во время второй мировой войны Уинстон Черчилль, когда просил у США военную помощь.

США Пентагон Израиль Ллойд Остин
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