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На скоростных ж/д линиях Франции завершены ремонтные работы после диверсии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Национальное общество французских железных дорог (SNCF) объявило в воскресенье об окончании ремонтных работ на скоростных железнодорожных линиях, оборудование которых подверглось 26 июля диверсии, и был сорван график движения поездов.

В воскресенье ожидается "почти нормальное" выполнение расписания движения. Его полное восстановление SNCF обещает к утру понедельника.

Около 4:00 в минувшую пятницу - день открытия парижских Олимпийских игр и наиболее массового отъезда французов в отпуска - злоумышленники перерезали и подожгли кабели системы сигнализации вдоль линий скоростных поездов атлантического, северного и восточного направлений. Акт саботажа был предотвращен на юго-восточной линии.

Диверсия сбила график движения, вызвала отмену многих поездов, создала хаос на станциях, особенно на парижском вокзале Монпарнас. Ожидалось, что последствия повреждений затронут около 800 тыс. пассажиров.

Прокуратура Парижа проводит расследование по факту действий, способных "нанести ущерб фундаментальным интересам нации".

Париж Франция
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