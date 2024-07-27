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Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 23 интернет-спутника Starlink

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 01:45 по времени Восточного побережья США (в 08:45 по Москве). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 17-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6,7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 6,2 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

SpaceX Starlink Falcon 9 США
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