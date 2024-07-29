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Прибыль крупных промпредприятий Китая в I полугодии выросла на 3,5%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-июне 2024 года выросла на 3,5% относительно того же периода прошлого года – до 3,511 трлн юаней ($484 млрд). Об этом говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,75 млн).

Прибыль государственных компаний увеличилась на 0,3%, частных – на 6,8%.

Повышение прибыли в первом полугодии было отмечено в сфере производства цветных металлов (+78,2%), в сегменте выпуска компьютеров, коммуникационного и другого электронного оборудования (+24%), в текстильной отрасли (+19,3%), а также в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания (+19,2%).

В то же время прибыль предприятий угольной промышленности упала на 24,8%, производителей машиностроительного оборудования - на 8%.

В июне суммарная прибыль крупных промпредприятий Китая увеличилась на 3,6% относительно того же месяца годом ранее. В мае этот показатель повысился на 0,7%.

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