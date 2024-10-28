В Китае прибыль крупных промпредприятий в январе-сентябре снизилась на 3,5%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-сентябре 2024 года снизилась на 3,5% в годовом исчислении- до 5,228 трлн юаней ($732 млрд), сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ).

К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

Для сравнения: в январе-августе был зафиксирован рост прибылей на 0,5%.

В сентябре суммарная прибыль крупных промпредприятий Китая упала на 27,1% в годовом исчислении. В августе показатель сократился на 17,8%.

Снижение прибылей крупных промпредприятий показывает, что рост экономики КНР остается неуверенным в условиях устойчиво слабого потребительского спроса, риска дефляции и спада на рынке недвижимости, отмечает Trading Economics.

Прибыль государственных компаний за девять месяцев уменьшилась на 6,5%, частных - на 9,6%.

Снижение прибыли в январе-сентябре было отмечено в сфере добычи минералов (-51%), в угольной промышленности (-21,9%), в производстве продукции машиностроения (-7,2%), в химической промышленности (-4%), в автомобильной (-1,2%).

Повышение прибыли отмечено в сфере производства цветных металлов (+52,5%), в текстильной промышленности (+11,5%), в сегменте выпуска компьютеров, коммуникационного и другого электронного оборудования (+7,1%), в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания (+6,6%), в нефтегазовом секторе (+0,9%).