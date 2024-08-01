Дипломаты ЕС и США пытаются предотвратить масштабную войну на Ближнем Востоке

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Дипломаты США и ЕС проводят с заинтересованными сторонами срочные обсуждения по Ближнему Востоку в попытке предотвратить угрозу полномасштабной региональной войны после того, как Израиль нанес удары по лидерам "Хезболлы" и ХАМАС в Бейруте и Тегеране, сообщает Financial Times.

В Тегеране переговоры ведет замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора, в то время как высокопоставленный представитель Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк обсуждал проблему в Саудовской Аравии.

Официальные представители отметили, что задачей переговоров является поиск мотивов, которые могли бы "убедить Тегеран либо не отвечать, либо провести символическую акцию", поскольку израильские дипломаты сообщили западным собеседникам, что их военные не планируют дальнейших операций, говорится в публикации.

"Со вчерашнего вечера все оказывают давление на Тегеран, чтобы он не реагировал и сдерживался", - цитирует издание заявление одного из дипломатов, участвующего в дискуссиях.

"Мора использовал свое взаимодействие с официальными лицами новой иранской администрации в Тегеране, чтобы донести позицию ЕС по всем вызывающим озабоченность вопросам, связанным с Ираном, в соответствии с нашей политикой критического взаимодействия", - заявил пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

Администрация президента США Джо Байдена в среду провела срочные консультации с Израилем, а также с другими союзниками и партнерами, имеющими влияние на Иран.

Госсекретарь США Энтони Блинкен побеседовал со своими иорданскими и катарскими коллегами, а министр обороны США Ллойд Остин - с израильским коллегой Йоавом Галантом. Макгерк, который в среду находился в Саудовской Аравии в рамках ранее запланированной поездки, теперь отправится в Каир для дальнейших переговоров, сообщает газета.

Financial Times пишет, что дипломатическое давление Запада усилилось из-за опасений более масштабного регионального конфликта, поскольку Иран и "Хезболла" поклялись отомстить за убийства лидеров ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и "Хезболлы" Фуада Шукра в Багдаде.