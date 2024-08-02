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Неизвестные в масках учинили погром в штаб-квартире лидера венесуэльской оппозиции

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Венесуэле полдюжины неизвестных в масках устроили погром в штаб-квартире лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, сообщает AP со ссылкой на заявления ее партии.

По данным оппозиции, нападение было совершено около 3 часов ночи 2 августа. Неизвестные выломали двери офиса и выкрали оттуда оборудование и важные документы, а стены испачкали черной краской. В соцсетях оппозиция выложила фотографии последствий погрома.

Нападение произошло после того, как представители руководства Венесуэлы, включая президента Николаса Мадуро, заявили, что Мачадо может быть задержана, а сама Мачадо призвала венесуэльцев на массовые протесты во всех городах 3 августа.

После президентских выборов, к которым Мачадо не была допущена, Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил о победе Мадуро с 51,7 голосами. Точные результата подсчета не были обнародованы, как заявляли чиновники, из-за кибератак. По утверждениям оппозиции, выборы выиграл ее кандидат Эдмундо Гонсалес Уррутиа с 73% голосов. 30 июля Мачадо и Уррутиа выступили перед соратниками в Каракасе, и с тех пор на публике не появлялись.

1 августа в the Wall Street Journal вышла публикация Мачадо, которая объяснила, что скрывается, поскольку опасается за свою жизнь и свободу. Она заявила, что у оппозиции есть доказательства, что Мадуро выборы проиграл, и призвала международное сообщество вмешаться.

После официального объявления о победе Мадуро на выборах, ряд латиноамериканских стран выразили сомнение в этом результате. США заявили, что признают победу Уррутиа.

Каракас Венесуэла Мария Корина Мачадо Николас Мадуро Эдмундо Гонсалес Уррутиа
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