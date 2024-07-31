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Трамп в случае избрания хочет сократить обмен разведданными с союзниками по НАТО

Трамп в случае избрания хочет сократить обмен разведданными с союзниками по НАТО
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Дональд Трамп в случае избрания на пост президента США планирует сократить обмен разведывательными данными с союзниками по НАТО, сообщает издание Politico, ссылаясь на зарубежные источники, ознакомленные с такими планами.

По словам источников, европейские страны полагаются на разведку США. Советники же Трампа сообщили странам-союзникам, что сокращение обмена разведданными будет частью более широкого плана по сокращению поддержки и сотрудничества США с альянсом из 32 стран, отметили три европейских чиновника и высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности.

Источники сказали, что узнали о намерении ограничить обмен разведданными во время обсуждений с советниками Трампа более широких планов по сокращению участия США в НАТО. Они подчеркнули, что, хотя многие европейские страны также располагают эффективными разведслужбами, разведка США более надежна, особенно по определенным вопросам, связанным с Россией. Чиновники выразили опасения, что без подробного обмена информацией европейские страны станут еще более легкой мишенью для России. По их словам, союзники тогда также не будут предоставлять данные, которые будут иметься только у них.

Дональд Трамп НАТО США
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