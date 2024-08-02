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МИД Франции призвал соотечественников срочно покинуть Иран

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - МИД Франции напомнил о риске для французов находиться в Иране и рекомендовало соотечественникам как можно скорее покинуть страну. Предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

"Из-за возросшего риска военной эскалации в регионе французам, которые все еще находятся в Иране, предлагается выехать как можно скорее", - заявил МИД.

В сообщении также содержится "категорическая" рекомендация французским гражданам не посещать Иран по какой бы то ни было причине.

Французов, находящихся в Иране, МИД призвал проявлять бдительность, избегать мест проведения любых манифестаций, держаться в курсе событий и регулярно осведомляться о ситуации на сайте посольства Франции в Тегеране.

В Тегеране 31 июля был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Это привело к эскалации напряженности между Ираном и Израилем. ХАМАС и иранские власти обвиняют в нападении израильтян. По сообщениям СМИ, духовный лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство Хании.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Али Хаменеи Израиль Иран МИД ХАМАС Тегеран Франция
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