МИД Франции призвал соотечественников срочно покинуть Иран

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - МИД Франции напомнил о риске для французов находиться в Иране и рекомендовало соотечественникам как можно скорее покинуть страну. Предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

"Из-за возросшего риска военной эскалации в регионе французам, которые все еще находятся в Иране, предлагается выехать как можно скорее", - заявил МИД.

В сообщении также содержится "категорическая" рекомендация французским гражданам не посещать Иран по какой бы то ни было причине.

Французов, находящихся в Иране, МИД призвал проявлять бдительность, избегать мест проведения любых манифестаций, держаться в курсе событий и регулярно осведомляться о ситуации на сайте посольства Франции в Тегеране.

В Тегеране 31 июля был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Это привело к эскалации напряженности между Ираном и Израилем. ХАМАС и иранские власти обвиняют в нападении израильтян. По сообщениям СМИ, духовный лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство Хании.