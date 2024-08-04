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В руководстве ХАМАС идут консультации по кандидатуре на должность главы политбюро

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС проводит внутренние консультации по кандидатурам на должность главы политбюро, которую занимал Исмаил Хания, убитый в Тегеране.

По сообщению агентства EFE, в срочных переговорах участвуют представители политбюро и Совета шуры - закрытого консультативного органа движения. Основными претендентами на эту должность являются основатель политбюро ХАМАС Халед Машааль и Халиль аль-Хайя - влиятельный представитель ХАМАС, который был приближен к Хании. Однако пока в ХАМАС отказываются от комментариев по каким-либо возможным кандидатурам.

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"В первые же часы после убийства Хании политбюро и Совет шуры провели закрытые встречи. Исполнительный орган ХАМАС и Совет шуры располагают эффективными и практическими механизмами для продолжения сопротивления", - приводит EFE выдержку из коммюнике ХАМАС.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране. В ХАМАС обвинили в нападении Израиль. В Израиле пока не взяли на себя ответственность за убийство. При этом ранее в ХАМАС заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за гибель Хании.

ХАМАС Исмаил Хания
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