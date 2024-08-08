Опрокинутый вертолет нашли возле вулкана Малый Семячик на Камчатке

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства авиаинцидента с вертолетом Robinson, случившегося в четверг на Камчатке, сообщили журналистам в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

"По предварительным данным, 8 августа вблизи вулкана Малый Семячик на расстоянии около 130 км от Петропавловска-Камчатского обнаружен вертолет Robinson, лежащий на боку одной из сторон фюзеляжа", - говорится в сообщении.

Ведомство проводит проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следователи уточняют информацию о наличии каких-либо повреждений судна и пострадавших.