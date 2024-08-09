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Остин заявил, что США будут защищать Израиль, если на него нападут

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - США продолжат наращивать силы и средства на Ближнем Востоке для защиты своих военнослужащих и Израиля, хотя война не является неизбежной, заявил министр обороны США Ллойд Остин в телефонной беседе с израильским коллегой Йоавом Галантом, сообщил Пентагон.

"Остин ясно дал понять, что, хотя война не является неизбежной и что деэскалация является предпочтительным курсом действий, США будут защищать Израиль, если на него нападут", - говорится в сообщении.

Он познакомил Галанта с мерами, предпринимаемыми США для "укрепления своей военной мощи в регионе для защиты вооруженных сил США, Израиля и сдерживания агрессии со стороны Ирана, ливанской "Хезболлы" и других связанных с Ираном ополченцев".

В частности, он подтвердил ранее распространенную информацию о прибытии в регион американских истребителей F-22 Raptors.

В то же время Остин "подчеркнул важность заключения соглашения о прекращении огня в Газе, результатом которого станет освобождение заложников и оказание гуманитарной помощи гражданскому населению Газы", отметили в Пентагоне.

Ллойд Остин Пентагон Иран Израиль США
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