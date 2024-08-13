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Зеленский готов к соглашению с США по редкоземельным материалам

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Киев готов заключить с США масштабное соглашение по редкоземельным элементам и минералам, сообщили американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм.

В распространенном ими совместном заявлении по итогам их визита на Украину говорится, в частности, что на встрече с ними украинский президент Владимир Зеленский "был взволнован и полон решимости достичь стратегического соглашения с США относительно принадлежащих Украине редкоземельных минералов стоимостью более $1 трлн", а также выразил готовность создать двустороннюю рабочую группу для реализации идеи.

Сенаторы отметили, что расширение экономического сотрудничества с Киевом "сделает Америку сильнее и ускорит восстановление экономики Украины". Они добавили, что Украина богата литием, титаном и другими редкоземельными минералами, которые необходимы американской экономике.

"Соглашение с Украиной в этой области сделало бы США менее зависимыми от иностранных соперников", - считают Блюменталь и Грэм.

"Сейчас самое время сформировать стратегическое партнерство с Украиной, которое может принести огромную экономическую выгоду Соединенным Штатам и привести к стабильности в Европе", - подчеркивается в заявлении.

Владимир Зеленский Линдси Грэм США Ричард Блюменталь
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