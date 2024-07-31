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Британские истребители Eurofighter будут патрулировать над Польшей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Британские истребители Eurofighter начнут патрулировать польское воздушное пространство со следующего года, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает PAP.

"Я получил сообщение из Великобритании о том, что в строительстве Tarcza Wschod ("Восточный щит") примут участие не только ее инженерные войска, также в следующем году к защите польского неба будут привлечены британские истребители Eurofighter", - сказал министр.

Панее на встрече министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша с главой Минобороны Великобритании Джоном Хили была достигнута предварительная договоренность об отправке группы британских инженерных войск в Польшу и участии Великобритании в миссии воздушной полиции НАТО для патрулирования польского воздушного пространства.

Ранее начальник Генерального штаба вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что Польша намерена реализовать проект Tarcza Wschod ("Восточный щит"), в рамках которого предполагается сформировать на границе Польши с Белоруссией, а также Россией инфраструктуру, способную "ограничить потенциальное продвижение войск противника". Помимо этого, добавил Кукула "Восточный щит" должен повысить мобильность польских военных, "особенно на Вармии и Мазурах (Варминско-Мазурское воеводство на севере Польши, граничит с Калининградской областью России - ИФ)".

По данным польского Минобороны, на реализацию программы Tarcza Wschod из бюджета страны выделяется 10 миллионов злотых (более $2,5 млрд в эквиваленте).

Eurofighter Минобороны НАТО Польша Великобритания Джон Хили Владислав Косиняк-Камыш
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