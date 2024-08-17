Два населенных пункта в Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Дроновка Грайворонского городского округа и Графовка Краснояружского района попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет.

"В селе Дроновка Грайворонского городского округа в результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом. Начавшийся пожар оперативно потушен собственником с помощью выданного ранее огнетушителя", - написал Гладков в своем телеграм-канале ночью в субботу.

Он добавил, что в селе Графовка Краснояружского района в результате обстрела есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения.

"На одной из улиц отсутствует электричество. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - написал Гладков.