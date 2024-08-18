Перебои с энергоснабжением зафиксированы в столице Кувейта из-за жары

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Власти Кувейта сообщили в воскресенье о перебоях с энергоснабжением в ряде спальных районов столицы страны Эль-Кувейта, информирует издающаяся в ОАЭ газета The National со ссылкой на кувейтское министерство энергетики.

По данным ведомства, перебои вызваны необходимостью разумного распределения внутри системы энергоснабжения всей страны. Жителям столицы рекомендовано бережнее относиться к энергопотреблению в пик жары между 11:00 и 17:00 местного времени.

Первая информация о перебоях энергоснабжения появилась накануне. По сообщению местных властей, они связаны с повышенным уровнем потребления электроэнергии в некоторых районах столицы Кувейта.

Метеорологи в свою очередь сообщают, что в воскресенье столбик термометра в Кувейте достигал уровня в 43 градуса Цельсия.

Накануне обесточенной оказалась практически вся территория Ливана.