Сейсмологи насчитали десятки афтершоков после мощного землетрясения у берегов Камчатки

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Более 30 афтершоков зарегистрировано после мощного землетрясения, которое случилось в воскресенье у восточного побережья Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН в понедельник.

Эпицентры афтершоков находились в том же районе. Их магнитуда составила до 5,5. Некоторые из этих землетрясений ощущались в населенных пунктах.

Мощное землетрясение произошло у юго-восточного побережья Камчатки в 7:10 воскресенья по местному времени (22:10 субботы по Москве). По уточненным данным сейсмологов, его магнитуда составила 7,1. Эпицентр находился в 118 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 46 км под морским дном. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 7 баллов. Землетрясение также ощущалось в городе Вилючинске, Елизовском и Усть-Камчатском районах.

По данным МЧС, люди в результате этого землетрясения не пострадали. Угроза цунами не объявлялась.