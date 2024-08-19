Поиск

Сейсмологи насчитали десятки афтершоков после мощного землетрясения у берегов Камчатки

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Более 30 афтершоков зарегистрировано после мощного землетрясения, которое случилось в воскресенье у восточного побережья Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН в понедельник.

В РоссииПеплопад от вулкана Шивелуч прошел в поселке на КамчаткеПеплопад от вулкана Шивелуч прошел в поселке на КамчаткеЧитать подробнее

Эпицентры афтершоков находились в том же районе. Их магнитуда составила до 5,5. Некоторые из этих землетрясений ощущались в населенных пунктах.

Мощное землетрясение произошло у юго-восточного побережья Камчатки в 7:10 воскресенья по местному времени (22:10 субботы по Москве). По уточненным данным сейсмологов, его магнитуда составила 7,1. Эпицентр находился в 118 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 46 км под морским дном. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 7 баллов. Землетрясение также ощущалось в городе Вилючинске, Елизовском и Усть-Камчатском районах.

По данным МЧС, люди в результате этого землетрясения не пострадали. Угроза цунами не объявлялась.

Петропавловск-Камчатский Вилючинск Камчатка МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МАГАТЭ сообщили о готовности Гросси посетить Курскую АЭС

В МАГАТЭ сообщили о готовности Гросси посетить Курскую АЭС

Что произошло за день: воскресенье, 18 августа

Путин прибыл в Баку

Детей вывозят из лагерей в одном из районов Тувы из-за лесных пожаров

МИД РФ опроверг информацию о непрямых переговорах с Киевом в Катаре

МИД РФ опроверг информацию о непрямых переговорах с Киевом в Катаре

Военные РФ заявили, что продолжают уничтожать диверсионные группы в Курской области

Ученые предупредили о возможном сильном землетрясении на Камчатке в течение суток

Ученые предупредили о возможном сильном землетрясении на Камчатке в течение суток

Сотрудники МЧС ранены в результате атаки дрона в ДНР

Военная операция на Украине

Над тремя регионами России за ночь сбили пять беспилотников

Лесной пожар в 5 км от населенных пунктов тушат в Туве

Лесной пожар в 5 км от населенных пунктов тушат в Туве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });